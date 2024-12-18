В России создали модели для защиты самолетов от обледенения

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что работа ученых фокусируется на обледенении летательных аппаратов. Ледяные наросты, образующиеся на крыльях и фюзеляже, увеличивают массу самолета, ухудшают аэродинамику и могут нарушать работу датчиков. Для защиты от этих проблем на конструкции наносятся специальные водоотталкивающие покрытия.

Разработанные модели помогают оценить, как быстро вода вытесняет воздух из пор на поверхности этих материалов. На основе большого массива экспериментальных данных ученые создали модели, которые прогнозируют эффективность гидрофобных покрытий в разных условиях и помогают выбрать оптимальные материалы для защиты от льда.