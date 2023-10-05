В России
22:20, 05 октября 2023
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В России создали мультисервисную стойку

С функцией быстрой зарядки электромобиля

В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики рассказали, что производитель промышленной электроники в Москве создал мультисервисную стойку, пишет ТАСС.

В России создали мультисервисную стойку

© Ferra

В стойке есть функции быстрой зарядки электромобиля, видеонаблюдения, она может транслировать видео на широкоформатный монитор, а также функции быстрой связи со службой экстренного реагирования.

Сегодня свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания "Электропривод и силовая электроника" первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих.

Овчинский Владислав Анатольевич
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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