В России создали мультисервисную стойку

Сегодня свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания "Электропривод и силовая электроника" первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих.