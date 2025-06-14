В России создали музыкальный альбом из звуков сейсмических волн

Опубликовано 14 июня 2025, 15:021 мин.
В России создали музыкальный альбом из звуков сейсмических волнОснова — шумы с глубины трех километров
Впервые в истории создан музыкальный альбом, основанный на реальных записях сейсмических волн. Его автор — российский геофизик Александр Буторин. Для создания композиций он использовал звуки, зафиксированные на глубине трех километров на Еты-Пуровском нефтяном месторождении.
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Все исходные данные представляют собой оцифрованные записи физических процессов под землей. Чтобы преобразовать их в музыку, исследователь написал простую программу на Python. Сначала проект задумывался как учебное пособие для студентов Томского политеха, но затем переработанные шумы превратились в полноценные треки.
Альбом получил название «Энергия недр» и состоит из семи атмосферных композиций. Каждая из них носит геологическое название и передает звучание природных элементов. В дополнительной дорожке слушатели могут услышать, как звучат нефть, глина, песчаник и другие породы в их естественном виде — без обработки. Альбом уже доступен на популярных платформах, включая Яндекс.Музыку.