В России создали музыкальный альбом из звуков сейсмических волн

Все исходные данные представляют собой оцифрованные записи физических процессов под землей. Чтобы преобразовать их в музыку, исследователь написал простую программу на Python. Сначала проект задумывался как учебное пособие для студентов Томского политеха, но затем переработанные шумы превратились в полноценные треки.

Альбом получил название «Энергия недр» и состоит из семи атмосферных композиций. Каждая из них носит геологическое название и передает звучание природных элементов. В дополнительной дорожке слушатели могут услышать, как звучат нефть, глина, песчаник и другие породы в их естественном виде — без обработки. Альбом уже доступен на популярных платформах, включая Яндекс.Музыку.