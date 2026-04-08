В России создали набор для защиты сердца при операциях

Специальный раствор для кардиоплегии вводят в коронарные сосуды. Это дает клеткам сердца кислород, предотвращает ишемию и помогает органу быстрее восстановиться после вмешательства. По словам разработчика, доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева, в одной упаковке содержатся все фармакологические ингредиенты в точных пропорциях. Медицинскому работнику достаточно вскрыть набор, добавить кровь больного и получить готовый состав.

Разработка позволяет избежать врачебных ошибок при смешивании, поскольку исключена вариабельность дозировок. Это экономит время операционной бригады. Неправильное соотношение веществ способно задержать восстановление сердца или создать ложное ощущение благополучия, когда мышца лишена питания. Потребность клиник в таком продукте высока.