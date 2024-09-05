В России создали наноалмазы для лечения рака

Опубликовано 05 сентября 2024, 17:281 мин.
В России создали наноалмазы для лечения ракаНовая разработка ИТМО
Ученые Института точной механики и оптики (ИТМО) создали многофункциональный наноматериал, который одновременно нагревает опухоль и измеряет её температуру. Новые плазмонные наноалмазы могут значительно улучшить лечение рака.
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Разработка представляет собой наноалмазы с двумя покрытиями: сплошной золотой оболочкой и комбинацией золота с диоксидом кремния. Последнее покрытие защищает от внешних зарядов и помогает точнее измерять температуру. В лабораторных испытаниях с опухолевыми клетками и тканями меланомы эффективность наноматериалов была подтверждена. Так, при использовании лазера для нагрева и измерения температуры, процент жизнеспособных клеток снизился.
В экспериментах на мышах с меланомой, наиболее эффективной оказалась комбинация наноматериалов и лазера: рост опухоли замедлился на 65,22%. В будущем учёные планируют продолжить исследования, чтобы оценить эффективность терапии на большем числе животных и в сочетании с другими методами лечения рака.