В России создали наночастицы для МРТ

Опубликовано 15 июля 2026, 22:361 мин.
В России создали наночастицы для МРТИ повышения эффективности радиотерапии
В пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) сообщили, что ученые разработали наночастицы, которые одновременно повышают контрастность магнитно-резонансной томографии (МРТ) и усиливают действие лучевой терапии на опухоли. Разработка основана на соединении фтора с двумя редкоземельными металлами — гадолинием и лютецием.
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Наночастицы поглощают ионизирующее излучение и способствуют образованию агрессивных молекул внутри опухолевых клеток. Это затрудняет восстановление их ДНК и усиливает повреждение биомолекул, что помогает уничтожать новообразования при меньшей дозе облучения. Одновременно изменение взаимодействия атомов водорода с магнитным полем повышает контрастность МРТ-снимков, отметили в пресс-службе.
Разработку испытали на двухмерных и трехмерных культурах различных раковых клеток, а также на мышах. В ходе исследований наночастицы накапливались в опухолях, улучшали качество МРТ-визуализации и усиливали эффект радиотерапии. По мнению исследователей, это может снизить нагрузку на здоровые ткани.