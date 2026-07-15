В России создали наночастицы для МРТ

Наночастицы поглощают ионизирующее излучение и способствуют образованию агрессивных молекул внутри опухолевых клеток. Это затрудняет восстановление их ДНК и усиливает повреждение биомолекул, что помогает уничтожать новообразования при меньшей дозе облучения. Одновременно изменение взаимодействия атомов водорода с магнитным полем повышает контрастность МРТ-снимков, отметили в пресс-службе.

Разработку испытали на двухмерных и трехмерных культурах различных раковых клеток, а также на мышах. В ходе исследований наночастицы накапливались в опухолях, улучшали качество МРТ-визуализации и усиливали эффект радиотерапии. По мнению исследователей, это может снизить нагрузку на здоровые ткани.