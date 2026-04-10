В России создали наночастицы для стимуляции нейронов мозга без операций

Размер каждой частицы составляет менее 30 нм. Она состоит из суперпарамагнитного ядра из феррита марганца и бессвинцовой оболочки из титаната бария. Для синтеза ученые применили микроволновый гидротермальный метод. Меняя температуру, концентрацию щелочи и время реакции, можно контролировать структуру частиц. Лучший образец получился при 185 °C. Он в три раза усилил приток ионов кальция к нейронам и активировал на 20% больше нервных клеток по сравнению с другими частицами, отметили в ведомстве.

Тесты подтвердили безопасность наночастиц для клеток при концентрации до 30 мкг на миллилитр. Технологию можно адаптировать для разных задач: от лечения боли до восстановления после инсульта. В будущем она может помочь при болезни Паркинсона, Альцгеймера и депрессии.