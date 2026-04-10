Опубликовано 10 апреля 2026, 19:12
В России создали наночастицы для стимуляции нейронов мозга без операций

С помощью магнитного поля
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали биосовместимые наночастицы для лечения неврологических заболеваний. Они позволяют стимулировать нейроны мозга без хирургических вмешательств. Под действием слабого магнитного поля частицы преобразуют его в локальные электрические импульсы. Это воздействует на живые клетки без прямого контакта.
Размер каждой частицы составляет менее 30 нм. Она состоит из суперпарамагнитного ядра из феррита марганца и бессвинцовой оболочки из титаната бария. Для синтеза ученые применили микроволновый гидротермальный метод. Меняя температуру, концентрацию щелочи и время реакции, можно контролировать структуру частиц. Лучший образец получился при 185 °C. Он в три раза усилил приток ионов кальция к нейронам и активировал на 20% больше нервных клеток по сравнению с другими частицами, отметили в ведомстве.

Тесты подтвердили безопасность наночастиц для клеток при концентрации до 30 мкг на миллилитр. Технологию можно адаптировать для разных задач: от лечения боли до восстановления после инсульта. В будущем она может помочь при болезни Паркинсона, Альцгеймера и депрессии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
