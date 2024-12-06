В России создали нанолисты цинка для эффективной очистки воды

Нанолисты цинка представляют собой наночастицы оксида цинка, которые имеют особую форму и структуру. Их создание потребовало применения метода химического осаждения и подробных квантово-химических расчетов для понимания механизмов их работы. Этот процесс позволяет эффективно разрушать молекулы загрязнителей с помощью фотокатализа — химической реакции, активируемой светом, отметили в пресс-службе.

Исследования показали, что созданный фотокатализатор не только эффективно удаляет токсичные вещества из воды, но и обладает антибактериальными свойствами. Это делает материал безопасным для использования в экологически чистых системах очистки воды. Особенность разработки заключается в том, что эффективность нанолистов можно адаптировать под различные загрязнители, что позволяет значительно сократить время на выбор оптимального фотокатализатора.

По словам ученых, такие материалы имеют огромный потенциал для очистки воды от токсичных органических соединений, которые часто сбрасываются в воду с промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Применение нанолистов цинка в системах очистки может стать важным шагом в решении проблемы загрязнения водоемов и улучшении качества воды для населения.