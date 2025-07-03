В России создали наноматериал для медицинских повязок нового типа

Новый композит обладает несколькими свойствами: высокой биосовместимостью, водостойкостью, механической прочностью и пористой структурой. Толщина волокон составляет всего 178 нанометров, что обеспечивает большую площадь поверхности для эффективного взаимодействия с лекарственными веществами и тканями организма.

Особенностью материала стала возможность его модификации для различных медицинских задач. Повязки на его основе смогут одновременно выполнять несколько функций: останавливать кровотечение, доставлять лекарства, защищать от инфекций и ускорять заживление ран. При этом материал сохраняет стабильность даже при контакте с жидкостями.

Ученые провели успешные биологические тесты, подтвердившие безопасность материала для клеток соединительной ткани человека.