В России
Опубликовано 03 июля 2025, 20:19
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В России создали наноматериал для медицинских повязок нового типа

Разработка сочетает несколько свойств
Специалисты НИТУ МИСИС совместно с коллегами из «Сколтеха» и ИФХЭ РАН разработали инновационный наноматериал на основе сверхтонких волокон оксида алюминия. Эта разработка может стать основой для создания многофункциональных медицинских повязок с улучшенными характеристиками.
В России создали наноматериал для медицинских повязок нового типа

© Ferra.ru

Новый композит обладает несколькими свойствами: высокой биосовместимостью, водостойкостью, механической прочностью и пористой структурой. Толщина волокон составляет всего 178 нанометров, что обеспечивает большую площадь поверхности для эффективного взаимодействия с лекарственными веществами и тканями организма.

Особенностью материала стала возможность его модификации для различных медицинских задач. Повязки на его основе смогут одновременно выполнять несколько функций: останавливать кровотечение, доставлять лекарства, защищать от инфекций и ускорять заживление ран. При этом материал сохраняет стабильность даже при контакте с жидкостями.

Ученые провели успешные биологические тесты, подтвердившие безопасность материала для клеток соединительной ткани человека.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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