В России создали наноплатформы для терапии и диагностики рака

В основе платформ лежат альбуминовые носители с полупроводниковыми квантовыми точками AgInS размером 24 нанометра. Частицы обладают флуоресценцией в инфракрасном диапазоне и могут использоваться для обнаружения опухолей. Во время экспериментов выяснилось, что механизм уничтожения раковых клеток через активные формы кислорода оказался неэффективным, однако наночастицы показали антибактериальные свойства.

Также ученые создали покрытие из мембранных белков клеток рака молочной железы для защиты наноплатформ от иммунной системы и их направленной доставки к опухоли. В опытах использовался препарат «Фотосенс», помещенный в альбуминовые частицы размером 100 нм. Такой подход приводил к гибели клеток через некроз вместо апоптоза. Теперь специалисты планируют проверить возможность запуска системного иммунного ответа, отметили в пресс-службе.