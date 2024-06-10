В России создали наносеребро из сока цитрона для защиты урожая

Опубликовано 10 июня 2024, 20:15
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В России создали наносеребро из сока цитрона для защиты урожаяОт вредителей
Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) и международного коллектива представили инновационную технологию получения наночастиц серебра из цитрусовых. Эти частицы, обладающие антибактериальными свойствами, могут быть использованы для защиты сельскохозяйственных посевов от вредителей и патогенных микробов.
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По словам ученых, применение наноматериалов может повысить эффективность сельского хозяйства, предотвращая поражение урожая патогенными грибками. Полученные наночастицы серебра демонстрируют значительную противогрибковую активность, что может снизить потери урожая после сбора.
Специалисты подчеркивают, что разработанный метод получения наносеребра из сока цитрона является простым, экономически эффективным и экологически чистым. Это открывает новые перспективы для масштабного производства наночастиц серебра и борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур.