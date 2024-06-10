В России создали наносеребро из сока цитрона для защиты урожая

По словам ученых, применение наноматериалов может повысить эффективность сельского хозяйства, предотвращая поражение урожая патогенными грибками. Полученные наночастицы серебра демонстрируют значительную противогрибковую активность, что может снизить потери урожая после сбора.

Специалисты подчеркивают, что разработанный метод получения наносеребра из сока цитрона является простым, экономически эффективным и экологически чистым. Это открывает новые перспективы для масштабного производства наночастиц серебра и борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур.