В России создали нанотитан для прочных и быстроприживаемых зубных имплантов

Чистый титан хорошо приживается, но он мягкий. Сплавы тверже, но содержат алюминий или ванадий, которые могут вызывать аллергию. Ученые предложили изменить структуру самого материала, измельчив зерна. В результате многократной обработки под давлением их размер уменьшился с 5 микрометров до 120 нанометров.

Исследователи подобрали оптимальные режимы обработки: скорость 25,4 м/мин, подача 0,06 мм/об, глубина резания 0,3 мм. Шероховатость поверхности снизилась вдвое, а прочность на растяжение выросла в 2,5 раза.

Испытания показали, что костная ткань в зоне контакта достигает 74−76 процентов, что выше стандартных показателей. Материал не вызывает воспалений и подходит для миниатюрных имплантов в челюстно-лицевой хирургии. отметили в ведомстве.