В России создали не вызывающий привыкание аналог сахара

Опубликовано 17 мая 2024, 11:24
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В России создали не вызывающий привыкание аналог сахараОн в несколько тысяч раз слаще
Созданный российскими биотехнологами сладкий белок, предназначенный для замены сахара, проходит завершающую стадию испытаний перед получением сертификата. Директор по инновациям компании «Эфко» Ростислав Ковалевский подчеркнул значимость безопасности продукта, отметив, что клинические исследования показали положительные результаты.
Профессор РАН Мария Лагарькова подтвердила результаты исследований токсичности сладких белков для животных, уточнив, что они не обладают мутагенными и аллергенными свойствами. Не выявлена и зависимость от сладкого белка, что подчеркивает его безопасность и перспективы использования.
Браззеин, один из сладких белков, в несколько тысяч раз слаще сахара и не вызывает инсулинового отклика, что делает его привлекательным для использования в пищевой промышленности. Российская технология его производства уже сертифицирована в ОАЭ, а страна планирует выйти на мировой рынок через Объединенные Арабские Эмираты.