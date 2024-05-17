В России создали не вызывающий привыкание аналог сахара

Профессор РАН Мария Лагарькова подтвердила результаты исследований токсичности сладких белков для животных, уточнив, что они не обладают мутагенными и аллергенными свойствами. Не выявлена и зависимость от сладкого белка, что подчеркивает его безопасность и перспективы использования.

Браззеин, один из сладких белков, в несколько тысяч раз слаще сахара и не вызывает инсулинового отклика, что делает его привлекательным для использования в пищевой промышленности. Российская технология его производства уже сертифицирована в ОАЭ, а страна планирует выйти на мировой рынок через Объединенные Арабские Эмираты.