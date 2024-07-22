В России создали недорогой высоковольтный источник питания

Устройство состоит из набора однотипных ячеек, соединенных последовательно. Каждая ячейка независимо измеряет и стабилизирует напряжение, что упрощает настройку и ремонт источника. Замена неисправной ячейки становится простой задачей благодаря модульной конструкции.

В пресс-службе отметили, что для надежной изоляции между входом и выходом использован принцип «токовой петли» с кабелем с высокой изоляцией в первичной обмотке трансформатора. Это решение упрощает конструкцию, избегая сложных силовых трансформаторов. Новый источник питания обеспечивает стабилизированное постоянное напряжение на уровне десятков киловольт и может быть легко адаптирован под различные потребности.