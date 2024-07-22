В России создали недорогой высоковольтный источник питания

Опубликовано 22 июля 2024, 17:25
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В России создали недорогой высоковольтный источник питанияВ России создали недорогой высоковольтный источник питания С точной стабилизацией
Ученые из НИУ МЭИ представили новый высоковольтный вторичный источник питания, который сочетает простоту, низкую стоимость и высокую точность стабилизации выходного напряжения. В Пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что разработка будет полезна для питания различных промышленных устройств.
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Устройство состоит из набора однотипных ячеек, соединенных последовательно. Каждая ячейка независимо измеряет и стабилизирует напряжение, что упрощает настройку и ремонт источника. Замена неисправной ячейки становится простой задачей благодаря модульной конструкции.
В пресс-службе отметили, что для надежной изоляции между входом и выходом использован принцип «токовой петли» с кабелем с высокой изоляцией в первичной обмотке трансформатора. Это решение упрощает конструкцию, избегая сложных силовых трансформаторов. Новый источник питания обеспечивает стабилизированное постоянное напряжение на уровне десятков киловольт и может быть легко адаптирован под различные потребности.