В России создали нейросеть для более точного выявления депрессии

Для обучения системы использовали результаты обследования более 3 тыс. жителей Сибири. Участникам записывали ЭЭГ, проводили психологические опросы, брали образцы крови и буккального эпителия. Затем ученые выполнили секвенирование ДНК по 164 локусам и определили генетические отклонения относительно референсного генома.

Разработчики отмечают, что совместный анализ ЭЭГ, генетических и поведенческих данных снижает число ложноотрицательных результатов. Это позволяет надежнее выявлять депрессию, чем при использовании каждого метода по отдельности.