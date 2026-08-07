В России создали нейросеть для более точного выявления депрессии

Опубликовано 07 августа 2026, 13:171 мин.
В России создали нейросеть для более точного выявления депрессииОна объединяет ЭЭГ и генетические данные
В официальном издании СО РАН «Наука в Сибири» сообщили, что российские ученые разработали графическую модель на основе нейронных сетей, которая одновременно анализирует нейрофизиологические и генетические данные для классификации депрессии. Новый подход показал точность свыше 96%, тогда как ранее применявшиеся модели достигали около 86%, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Для обучения системы использовали результаты обследования более 3 тыс. жителей Сибири. Участникам записывали ЭЭГ, проводили психологические опросы, брали образцы крови и буккального эпителия. Затем ученые выполнили секвенирование ДНК по 164 локусам и определили генетические отклонения относительно референсного генома.
Разработчики отмечают, что совместный анализ ЭЭГ, генетических и поведенческих данных снижает число ложноотрицательных результатов. Это позволяет надежнее выявлять депрессию, чем при использовании каждого метода по отдельности.