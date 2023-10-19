В России создали нейросеть для диагностики Covid-19

Наша модель позволяет быстро и точно определить наличие COVID-19 или других видов пневмонии на КТ-снимках легких. Это может помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что позволит снизить нагрузку на медицинский персонал. От аналогов наша программа отличается, прежде всего, улучшенной точностью интерпретации.