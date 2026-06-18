В России создали нейросеть для диагностики депрессии с высокой точностью

Опубликовано 18 июня 2026, 13:181 мин.
В России создали нейросеть для диагностики депрессии с высокой точностьюАлгоритм анализирует ЭЭГ и генетику
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым разработали нейросеть для определения депрессии. Алгоритм использует графовые нейронные сети и объединяет данные электроэнцефалографии и генетические показатели.
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Модель под названием мультимодальный сверточный трансформер была обучена на данных 383 участников из набора ICBrainDB. Среди них было 34 человека с депрессией и 349 без расстройства. В ходе проверки система правильно определяла состояние пациентов в 93% случаев.
Разработка предназначена как дополнительный инструмент для врачей и должна помочь снизить влияние субъективных оценок при диагностике. Исследование опубликовано в журнале «Безопасность информационных технологий, отметили в ведомстве.