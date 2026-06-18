В России создали нейросеть для диагностики депрессии с высокой точностью

Модель под названием мультимодальный сверточный трансформер была обучена на данных 383 участников из набора ICBrainDB. Среди них было 34 человека с депрессией и 349 без расстройства. В ходе проверки система правильно определяла состояние пациентов в 93% случаев.

Разработка предназначена как дополнительный инструмент для врачей и должна помочь снизить влияние субъективных оценок при диагностике. Исследование опубликовано в журнале «Безопасность информационных технологий, отметили в ведомстве.