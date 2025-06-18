В России создали нейросеть для оценки качества преподавания в вузах и школах

Опубликовано 18 июня 2025, 23:261 мин.
В России создали нейросеть для оценки качества преподавания в вузах и школахСистема анализирует отзывы студентов и выявляет проблемы обучения
Новгородский государственный университет разработал инновационную систему оценки качества преподавания с использованием искусственного интеллекта. Как пояснил разработчик Игорь Кулаков, система работает на базе открытых нейросетевых моделей и состоит из двух этапов анализа.
© Ferra.ru
На первом этапе студенты дают субъективную оценку преподавателям и дисциплинам. Затем нейросеть проводит углубленные беседы с учащимися, чьи педагоги получили низкие баллы. ИИ задает уточняющие вопросы о логике изложения материала, доступности объяснений и других аспектах преподавания.
По результатам опроса формируется детализированный отчет для руководства кафедры. Эти данные помогут принимать обоснованные решения по улучшению образовательного процесса. На разработку системы университет получил грант в размере 500 тысяч рублей от Минобрнауки.
Сейчас готов прототип с веб-интерфейсом для студентов и администраторов. Ожидается, что полноценная версия системы будет внедрена до конца 2025 года.