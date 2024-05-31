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В России
Опубликовано 31 мая 2024, 10:02
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В России создали нейросеть для перевода с русского на бурятский

Она станет основой для онлайн-переводчика
В пресс-службе Новосибирском государственном университете (НГУ) сообщили, разработали нейросетевую модель, которая превосходит существующие аналоги для русско-бурятского перевода. Этот алгоритм станет основой для первого в России онлайн-переводчика на бурятский язык.
В России создали нейросеть для перевода с русского на бурятский

© Ferra.ru

Бурятский язык считается малоресурсным, что осложняет создание параллельного корпуса данных для перевода. В интернете можно найти лишь электронные словари или разговорники. Молодежь все меньше интересуется сохранением бурятского языка, что подтверждает снижение числа владеющих им, согласно переписи населения России, отметили в пресс-службе.

Разработчика Дария Батурова создала параллельные корпуса для русско-бурятского и русско-монгольского перевода, состоящие из текстов и их переводов. Она обучила две модели перевода и сравнила их с существующими аналогами, выяснив, что одна из них показала лучшие результаты.

В будущем планируется создать сайт с русско-бурятским онлайн-переводчиком, который будет полезен для носителей языка, изучающих, исследователей и всех, кто заинтересован в сохранении бурятского языка.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#нейросеть