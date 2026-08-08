В России создали нейросеть для подбора обуви по фото стопы

Опубликовано 08 августа 2026, 12:581 мин.
В России создали нейросеть для подбора обуви по фото стопыАлгоритм оценивает параметры ноги и модели
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения сообщили, что ученые вуза разработали нейросеть, которая подбирает обувь по фотографии стопы. Пользователь загружает снимок, указывает пол, категорию обуви и предпочтения, после чего система формирует список подходящих моделей.
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Алгоритм определяет тип свода стопы: отсутствующий, низкий, средний или высокий, а также пронацию: гиперпронацию, нейтральную или супинацию. Дополнительно оценивается ширина стопы: узкая, стандартная, широкая или очень широкая.
Сейчас база содержит 43 спортивные модели шести брендов: Nike, Adidas, New Balance, Asics, Puma и Hoka. Они разделены на категории для бега, повседневного использования, тренировок и ходьбы. Каждой модели система присваивает оценку от 0 до 100.
По итогам тестирования удобство сервиса пользователи оценили в 8,5 балла из 10. Разработчики планируют расширить каталог, повысить точность классификации, создать мобильное приложение и подключить онлайн-магазины.