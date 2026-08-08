В России создали нейросеть для подбора обуви по фото стопы

Алгоритм определяет тип свода стопы: отсутствующий, низкий, средний или высокий, а также пронацию: гиперпронацию, нейтральную или супинацию. Дополнительно оценивается ширина стопы: узкая, стандартная, широкая или очень широкая.

Сейчас база содержит 43 спортивные модели шести брендов: Nike, Adidas, New Balance, Asics, Puma и Hoka. Они разделены на категории для бега, повседневного использования, тренировок и ходьбы. Каждой модели система присваивает оценку от 0 до 100.

По итогам тестирования удобство сервиса пользователи оценили в 8,5 балла из 10. Разработчики планируют расширить каталог, повысить точность классификации, создать мобильное приложение и подключить онлайн-магазины.