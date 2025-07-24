В России создали нейросеть для раннего выявления аритмии

Как пояснила автор проекта Ольга Лифанова, технология работает автономно и не требует постоянного контроля врача. Система может интегрироваться со смарт-часами или медицинскими мониторами, выдавая результат в процентах — 100% означает нормальную работу сердца.

Разработка особенно полезна для непрерывного мониторинга пациентов. В больничных условиях данные могут передаваться врачу в реальном времени, а для домашнего использования метод достаточно прост и не требует специального оборудования.

Метод основан на исследованиях четырёх типов кардиосигналов, проведённых в Институте экспериментальной медицины. Нейросеть обучена распознавать как нормальный ритм, так и различные нарушения, включая аритмию.

Университет планирует сотрудничать с производителями медицинской техники и фармацевтическими компаниями для внедрения разработки.