В России
Опубликовано 24 июля 2025, 17:08
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В России создали нейросеть для раннего выявления аритмии

Разработка студентки ГУАП анализирует сердечный ритм
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза разработала новый метод диагностики сердечных нарушений. Нейросетевой алгоритм анализирует кардиосигналы и сравнивает их с показателями здорового сердца, предупреждая о возможных аритмиях.
В России создали нейросеть для раннего выявления аритмии

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Как пояснила автор проекта Ольга Лифанова, технология работает автономно и не требует постоянного контроля врача. Система может интегрироваться со смарт-часами или медицинскими мониторами, выдавая результат в процентах — 100% означает нормальную работу сердца.

Разработка особенно полезна для непрерывного мониторинга пациентов. В больничных условиях данные могут передаваться врачу в реальном времени, а для домашнего использования метод достаточно прост и не требует специального оборудования.

Метод основан на исследованиях четырёх типов кардиосигналов, проведённых в Институте экспериментальной медицины. Нейросеть обучена распознавать как нормальный ритм, так и различные нарушения, включая аритмию.

Университет планирует сотрудничать с производителями медицинской техники и фармацевтическими компаниями для внедрения разработки.