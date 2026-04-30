В России создали нейросеть для раннего выявления рака поджелудочной железы

Болезнь часто выявляют на поздних стадиях, когда пятилетняя выживаемость не превышает 9%. Программа на основе архитектуры U-Net автоматически анализирует КТ-снимки и находит подозрительные новообразования, даже небольшого размера.

Точность модели достигла 88%, чувствительность и специфичность — по 98%. Система не просто указывает на опухоль, а выделяет ее на изображении почти как опытный врач. Разработка предназначена для помощи рентгенологам, онкологам и хирургам. Нейросеть обучена на реальных снимках, отметили в ведомстве.

Внедрение технологии ускорит анализ, повысит выявляемость рака на ранних стадиях и снизит влияние человеческого фактора. Метод можно масштабировать на другие регионы.