В России создали нейросеть для раннего выявления рака поджелудочной железы

Опубликовано 30 апреля 2026, 08:47
В России создали нейросеть для раннего выявления рака поджелудочной железыМодель на основе U-Net анализирует КТ-снимки с точностью 88%
В Минобрнауки России сообщили, что ученые Балтийского федерального университета имени Канта вместе с коллегами из Южного федерального университета разработали нейросетевую модель для ранней диагностики рака поджелудочной железы.
Болезнь часто выявляют на поздних стадиях, когда пятилетняя выживаемость не превышает 9%. Программа на основе архитектуры U-Net автоматически анализирует КТ-снимки и находит подозрительные новообразования, даже небольшого размера.
Точность модели достигла 88%, чувствительность и специфичность — по 98%. Система не просто указывает на опухоль, а выделяет ее на изображении почти как опытный врач. Разработка предназначена для помощи рентгенологам, онкологам и хирургам. Нейросеть обучена на реальных снимках, отметили в ведомстве.
Внедрение технологии ускорит анализ, повысит выявляемость рака на ранних стадиях и снизит влияние человеческого фактора. Метод можно масштабировать на другие регионы.