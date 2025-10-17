В России создали нейросеть для ранней диагностики рака поджелудочной железы

Система способна автоматически анализировать компьютерные томограммы брюшной полости, выделяя железистую ткань и потенциальные патологические изменения. Точность распознавания составляет 92,55%, что подтверждено в ходе испытаний.

Рак поджелудочной железы часто диагностируют на поздних стадиях из-за сложности обнаружения небольших образований на томографических снимках. Новая разработка призвана помочь врачам в своевременном выявлении заболевания.

В перспективе нейросеть станет частью системы поддержки врачебных решений. Она будет предоставлять оценку вероятности злокачественности образований и определять степень их распространения на соседние органы.

Разработчики подчеркивают, что окончательный диагноз должен ставить врач-рентгенолог.