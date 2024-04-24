В России создали нейросеть для распознавания качества фруктов

Опубликовано 24 апреля 2024, 17:10
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В России создали нейросеть для распознавания качества фруктовОна запатентована
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления сообщили, что студент вуза, Алдар Батуев, разработал и запатентовал новую нейросеть для определения качества фруктов. Программа, созданная им, может значительно упростить процесс классификации фруктов и стать полезным инструментом для сельскохозяйственных предприятий и магазинов.
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Батуев, обучающийся по специальности «Прикладная информатика», подчеркнул, что основной сложностью было изучение новых библиотек и функций для создания нейросети. Он решил разработать программу на языке Python, что делает ее более доступной для понимания и использования.
Помимо разработки нейросети, студент планирует создать интерфейс программы и расширить ее функционал до распознавания и классификации овощей. Этот проект может стать значимым в области сельского хозяйства, помогая автоматизировать процессы сортировки и улучшить качество продукции.