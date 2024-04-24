В России создали нейросеть для распознавания качества фруктов

Батуев, обучающийся по специальности «Прикладная информатика», подчеркнул, что основной сложностью было изучение новых библиотек и функций для создания нейросети. Он решил разработать программу на языке Python, что делает ее более доступной для понимания и использования.

Помимо разработки нейросети, студент планирует создать интерфейс программы и расширить ее функционал до распознавания и классификации овощей. Этот проект может стать значимым в области сельского хозяйства, помогая автоматизировать процессы сортировки и улучшить качество продукции.