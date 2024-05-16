В России создали нейросеть для улучшения связи 5G и 6G

Опубликовано 16 мая 2024, 20:14
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В России создали нейросеть для улучшения связи 5G и 6GОна анализирует данные о качестве сигнала
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что российские ученые создали нейросетевые алгоритмы, способные оптимизировать передачу сигналов в сетях 5G и 6G. Программа позволяет моделировать распространение радиоволн и терагерцового излучения между устройствами, улучшая качество связи.
Профессор Евгений Кучерявый пояснил, что алгоритм анализирует данные о качестве сигнала и других параметрах, учитывая даже движение приемника. Это позволяет предвидеть изменения в связи, например, при перемещении на автомобиле или поезде.
Исследователи разработали несколько алгоритмов, направленных на моделирование распространения сигналов, важных для эффективной работы сетей 5G и 6G. С помощью машинного обучения они стремятся увеличить скорость моделирования радиоканала, что сделает оценку беспроводных систем более быстрой и точной, отметили в пресс-службе.