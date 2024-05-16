В России создали нейросеть для улучшения связи 5G и 6G

Профессор Евгений Кучерявый пояснил, что алгоритм анализирует данные о качестве сигнала и других параметрах, учитывая даже движение приемника. Это позволяет предвидеть изменения в связи, например, при перемещении на автомобиле или поезде.

Исследователи разработали несколько алгоритмов, направленных на моделирование распространения сигналов, важных для эффективной работы сетей 5G и 6G. С помощью машинного обучения они стремятся увеличить скорость моделирования радиоканала, что сделает оценку беспроводных систем более быстрой и точной, отметили в пресс-службе.