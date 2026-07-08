В России создали нейросеть для выявления питбайков на городских дорогах

В пресс-службе компании сообщили, что разработка анализирует видео с городских камер и может находить питбайки даже при плотном движении автомобилей. Также технология способна фиксировать их проезд по пешеходным переходам. На основе данных регионы смогут получать статистику по использованию таких транспортных средств и определять проблемные участки.

Питбайки относятся к спортивному инвентарю и не предназначены для движения по дорогам общего пользования, так как не имеют необходимого оборудования, включая зеркала и указатели поворота, отметили в пресс-службе.

В дальнейшем разработчики планируют обучить нейросеть для распознавания эндуро и кроссовых мотоциклов.