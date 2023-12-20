В России
18:02, 20 декабря 2023
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В России создали нейросеть «Товарищ майор» для деанонимизации Telegram-каналов

Она анализирует информацию

Новейшая разработка, проводящая деанонимизацию Telegram-каналов, сейчас проходит тестирование в компании T.Hunter. Инновационная нейросеть, получившая имя «Товарищ майор», разработана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) и готова к внедрению, пишет «Известия».

В России создали нейросеть «Товарищ майор» для деанонимизации Telegram-каналов

© Ferra.ru

Специалисты, работающие над проектом, выработали основные методы и приемы для анализа информации в Telegram-каналах. Эти знания передали нейросети, обучив ее исследовать содержимое каналов, анализировать метаданные файлов, посты, и даже привязывать данные к пользователям. Этот процесс включает анализ данных из описания канала, архивных копий, а также информации из постов и метаданных файлов.

Эксперты утверждают, что нейросеть способна обрабатывать информацию быстрее и эффективнее человека, идентифицируя связанные с профилями пользователей данные, такие как номера телефонов и адреса. Кроме того, «Товарищ майор» анализирует информацию из социальных сетей, блогов и веб-сайтов, обеспечивая широкий спектр аналитики данных.

Источник:«Известия»
Автор:Ингела Воробьева
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#Россия
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#технологии
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#Telegram
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