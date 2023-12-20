В России создали нейросеть «Товарищ майор» для деанонимизации Telegram-каналов

Специалисты, работающие над проектом, выработали основные методы и приемы для анализа информации в Telegram-каналах. Эти знания передали нейросети, обучив ее исследовать содержимое каналов, анализировать метаданные файлов, посты, и даже привязывать данные к пользователям. Этот процесс включает анализ данных из описания канала, архивных копий, а также информации из постов и метаданных файлов.

Эксперты утверждают, что нейросеть способна обрабатывать информацию быстрее и эффективнее человека, идентифицируя связанные с профилями пользователей данные, такие как номера телефонов и адреса. Кроме того, «Товарищ майор» анализирует информацию из социальных сетей, блогов и веб-сайтов, обеспечивая широкий спектр аналитики данных.