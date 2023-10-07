В России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта

В России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопластаРанее такие аппараты в России не создавалось
Представитель инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского рассказал, что специалисты создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта, пишет ТАСС.
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Беспилотник самолетного типа ММ-1, который не могут увидеть средства радиоэлектронной борьбы
Аппарат ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые бы создавали помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор винтиков, и то часть деталей можно заменить на стеклопластиковые.
По словам представителя TsAGIStart, беспилотник с нагрузкой до пяти килограммов может развивать скорость до 100 км/ч. Его управление осуществляется от первого лица, то есть на нем спереди находится камера. До этого в России подобные аппараты не создавались.
Также планируется создание еще несколько аппаратов.
Еще пять таких аппаратов будет сделано в ближайшее время. Сейчас пройдет ряд дополнительных испытаний, мы должны протестировать аппарат на дальность и продолжительность полета. Расстояние 100 км ММ-1 должен пролетать примерно за час.
Беспилотник был представлен 6 октября в рамках конференции "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Поручения, вызовы и решения", проходящей в технопарке ЦАГИ.