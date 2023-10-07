В России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта

По словам представителя TsAGIStart, беспилотник с нагрузкой до пяти килограммов может развивать скорость до 100 км/ч. Его управление осуществляется от первого лица, то есть на нем спереди находится камера. До этого в России подобные аппараты не создавались.

Также планируется создание еще несколько аппаратов.