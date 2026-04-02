В России создали носимый датчик для измерения стресса

Ученые использовали очень тонкий слой полупроводника толщиной всего 20 нанометров, что позволило повысить чувствительность к кортизолу. Устройство выполнено на гибкой подложке с покрытием из композитного материала на основе графена, органического полимера и этиленгликоля. Последний снижает электрическое сопротивление. Слой предлагается наносить методом 2D-печати.

Пот человека на 98% процентов состоит из воды, остальное это соли, глюкоза, адреналин, кортизол, дофамин и ферменты. При контакте с чувствительным элементом меняется электропроводность, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние. Авторы утверждают, что их датчик дешевле и точнее аналогов, которые опираются на косвенные показатели вроде проводимости кожи.