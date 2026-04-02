В России создали носимый датчик для измерения стресса

Опубликовано 02 апреля 2026, 20:511 мин.
В России создали носимый датчик для измерения стрессаТончайший слой полупроводника в 20 нанометров
Специалисты Института физики полупроводников СО РАН разработали и запатентовали устройство для измерения уровня стресса. Прибор крепится на руке и анализирует пот, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Ученые использовали очень тонкий слой полупроводника толщиной всего 20 нанометров, что позволило повысить чувствительность к кортизолу. Устройство выполнено на гибкой подложке с покрытием из композитного материала на основе графена, органического полимера и этиленгликоля. Последний снижает электрическое сопротивление. Слой предлагается наносить методом 2D-печати.
Пот человека на 98% процентов состоит из воды, остальное это соли, глюкоза, адреналин, кортизол, дофамин и ферменты. При контакте с чувствительным элементом меняется электропроводность, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние. Авторы утверждают, что их датчик дешевле и точнее аналогов, которые опираются на косвенные показатели вроде проводимости кожи.