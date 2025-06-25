В России создали новое покрытие для безопасного лечения желчекаменной болезни

Обычные стенты со временем покрываются белковой пленкой, что способствует размножению бактерий. Новое решение использует комбинацию метилцеллюлозы и хлоргексидина биглюконата, обеспечивающую антимикробный эффект без риска аллергических реакций.

Как пояснил директор медицинского института НИУ БелГУ Андрей Ярош, технология не имеет широко распространtнных аналогов ни в России, ни за рубежом. Уникальность разработки подтверждена полученным патентом.

Клинические испытания показали высокую эффективность новинки. У пациентов с тяжtлыми осложнениями, включая гнойный холангит и сепсис, улучшение состояния наблюдалось уже через 30−48 часов после установки стента. Особенно важны результаты для больных с непереносимостью йода и патологиями щитовидной железы.