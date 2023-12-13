В России создали новое покрытие для защиты экранов смартфонов от влаги

В России создали новое покрытие для защиты экранов смартфонов от влагиА также оно повышает яркость экрана
В пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы сообщили, что российские ученые создали покрытие для светодиодов, которое не только улучшает яркость дисплеев смартфонов, но и обеспечивает защиту от влаги, пишет ТАСС.
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Специалисты из нескольких университетов, включая Алферовский университет, ИТМО, СПбГУ и Сколтех, создали новое покрытие для перовскитных светодиодов, способное выдерживать высокую влажность и при этом повышать яркость изображения.
Это покрытие, применяемое в электронике и гибкой технике, обладает специальным слоем, улучшающим проводимость заряда, и создает защитную перовскитную пленку под воздействием температуры. Этот метод позволяет светодиодам выдерживать до 80% влажности при 22 градусах Цельсия и при этом увеличивать яркость излучения, отметили в пресс-службе.