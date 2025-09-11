В России создали новое средство от гриппа на основе алтайского растения

По словам ученых, грипп остается одной из самых значимых инфекционных угроз. Вирус постоянно мутирует, вызывая ежегодные эпидемии, поэтому создание новых лекарств — важная задача.

Соединение активно против штаммов A/H3N2 («гонконгский грипп»), часто вызывающего осложнения у пожилых, и птичьего гриппа A/H5N1. Ученые использовали корни растения, а для экстракции — очищенную воду или спиртовой раствор.

Эксперименты проводились на зараженных мышах. Противовирусный эффект нескольких экстрактов сравнивали с известным препаратом «Тамифлю». Наилучшие результаты показали экстракты на основе этанола и бутанола.