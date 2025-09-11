В России создали новое средство от гриппа на основе алтайского растения

Опубликовано 11 сентября 2025, 16:171 мин.
В России создали новое средство от гриппа на основе алтайского растенияРазработано соединение против опасных штаммов гриппа
Специалисты центра вирусологии «Вектор» совместно с коллегами из Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН запатентовали противогриппозное соединение. Оно получено из экстракта растения Сабельник Залесова, которое растет в Горном Алтае.
По словам ученых, грипп остается одной из самых значимых инфекционных угроз. Вирус постоянно мутирует, вызывая ежегодные эпидемии, поэтому создание новых лекарств — важная задача.
Соединение активно против штаммов A/H3N2 («гонконгский грипп»), часто вызывающего осложнения у пожилых, и птичьего гриппа A/H5N1. Ученые использовали корни растения, а для экстракции — очищенную воду или спиртовой раствор.
Эксперименты проводились на зараженных мышах. Противовирусный эффект нескольких экстрактов сравнивали с известным препаратом «Тамифлю». Наилучшие результаты показали экстракты на основе этанола и бутанола.