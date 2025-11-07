В России создали новое устройство для теплообмена в промышленности

Конструкция включает две ключевые особенности: центральную трубу со спиральными завихрителями, структурирующими поток теплоносителя, и горизонтальную перегородку. Она разделяет зоны подачи и отвода. Это решение исключает образование застойных зон и увеличивает скорость движения теплоносителя, отметили в ведомстве.

Разработка может применяться в нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Она подходит как для создания новых установок, так и для модернизации нынешнего оборудования. Устройство имеет простую конструкцию.