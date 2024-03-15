В России создали новую ловушку для точного измерения масс ядер

Опубликовано 15 марта 2024, 22:14
1 мин.
В России создали новую ловушку для точного измерения масс ядерТяжелых и сверхтяжелых элементов
В пресс-службе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) сообщили, что ученые разработали инновационную модель криогенной газонаполненной ловушки для сверхточного измерения масс ядер тяжелых и сверхтяжелых элементов в подмносковной Дубне.
Новый прибор поможет ученым изучить физические и химические свойства элементов таблицы Менделеева. Он предназначен для охлаждения и сепарации ядерных реакций и последующего анализа.
Работает ловушка следующим образом: ядра, замедляются твердотельным поглотителем, а затем тормозятся в газовой ячейке с гелием, формируя одно- или двухзарядные ионы. Затем с помощью электрического напряжения ионы выводятся в вакуум в виде пучка, отметили в пресс-службе.
Этот прибор имеет несколько преимуществ перед предыдущими моделями, включая отсутствие зависимости от химических и физических свойств нуклидов, сокращенное время сепарации продуктов реакций и более высокую эффективность преобразования потока продуктов реакций.