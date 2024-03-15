В России создали новую ловушку для точного измерения масс ядер

Новый прибор поможет ученым изучить физические и химические свойства элементов таблицы Менделеева. Он предназначен для охлаждения и сепарации ядерных реакций и последующего анализа.

Работает ловушка следующим образом: ядра, замедляются твердотельным поглотителем, а затем тормозятся в газовой ячейке с гелием, формируя одно- или двухзарядные ионы. Затем с помощью электрического напряжения ионы выводятся в вакуум в виде пучка, отметили в пресс-службе.

Этот прибор имеет несколько преимуществ перед предыдущими моделями, включая отсутствие зависимости от химических и физических свойств нуклидов, сокращенное время сепарации продуктов реакций и более высокую эффективность преобразования потока продуктов реакций.