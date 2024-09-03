В России создали новую плату для дронов с интегрированной сим-картой

Разработка предназначена для замены внешних трекеров и обеспечивает возможность управления дронами вне прямой видимости оператора. Интегрированная сим-карта X-Sim, загружаемая в зашифрованном виде, обеспечивает надежную защиту и отказ от физических сим-карт. Тестирование показало высокую надежность работы в экстремальных условиях, что особенно важно для зимнего времени и северных регионов, отметил Райкевич.

Проект включает использование виртуальной сети связи АО «ГЛОНАСС», что обеспечивает радиопокрытие четырех федеральных операторов. Новый элемент системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поддерживает мониторинг и управление беспилотниками, упрощая соблюдение требований федеральных и региональных ведомств.