В России создали новую плату для дронов с интегрированной сим-картой

Опубликовано 03 сентября 2024, 17:241 мин.
В России создали новую плату для дронов с интегрированной сим-картойИнновация в управлении беспилотниками от АО "ГЛОНАСС" и ООО "Икс-про"
Глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич во врем Восточного экономического форума сообщил, что компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно со специалистами ООО «Икс-про» представила новую плату для дронов с интегрированной сим-картой X-Sim.
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Разработка предназначена для замены внешних трекеров и обеспечивает возможность управления дронами вне прямой видимости оператора. Интегрированная сим-карта X-Sim, загружаемая в зашифрованном виде, обеспечивает надежную защиту и отказ от физических сим-карт. Тестирование показало высокую надежность работы в экстремальных условиях, что особенно важно для зимнего времени и северных регионов, отметил Райкевич.
Проект включает использование виртуальной сети связи АО «ГЛОНАСС», что обеспечивает радиопокрытие четырех федеральных операторов. Новый элемент системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поддерживает мониторинг и управление беспилотниками, упрощая соблюдение требований федеральных и региональных ведомств.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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