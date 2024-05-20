В России создали новую программу для расчета инвестпроектов в энергетике

Министр правительства Москвы, Владислав Овчинский, подчеркнул, что новый инструмент разработан с учетом современных требований законодательства. Он позволяет не только ускорить расчеты, но и снизить вероятность ошибок, что особенно важно для энергетической отрасли.

Как отметил руководитель «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков, программа использует обновленные нормативы стоимости ресурсов, что делает ее еще более актуальной и удобной для использования. Он также отметил, что в системе работает более 500 алгоритмов проверки, что обеспечивает высокую надежность и точность расчетов.