В России создали новую программу для расчета инвестпроектов в энергетике

Опубликовано 20 мая 2024, 22:09
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В России создали новую программу для расчета инвестпроектов в энергетикеОна внесена в реестр российского ПО
Компания «Мастерская цифровых решений» представила инструмент, который значительно улучшает точность расчетов стоимости инвестиционных проектов в энергетике. Программное обеспечение, внесенное в реестр российского ПО, получило высокие оценки и уже используется энергетическими компаниями.
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Министр правительства Москвы, Владислав Овчинский, подчеркнул, что новый инструмент разработан с учетом современных требований законодательства. Он позволяет не только ускорить расчеты, но и снизить вероятность ошибок, что особенно важно для энергетической отрасли.
Как отметил руководитель «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков, программа использует обновленные нормативы стоимости ресурсов, что делает ее еще более актуальной и удобной для использования. Он также отметил, что в системе работает более 500 алгоритмов проверки, что обеспечивает высокую надежность и точность расчетов.