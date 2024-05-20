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В России
Опубликовано 20 мая 2024, 22:09
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В России создали новую программу для расчета инвестпроектов в энергетике

Она внесена в реестр российского ПО
Компания «Мастерская цифровых решений» представила инструмент, который значительно улучшает точность расчетов стоимости инвестиционных проектов в энергетике. Программное обеспечение, внесенное в реестр российского ПО, получило высокие оценки и уже используется энергетическими компаниями.
В России создали новую программу для расчета инвестпроектов в энергетике

© Ferra.ru

Министр правительства Москвы, Владислав Овчинский, подчеркнул, что новый инструмент разработан с учетом современных требований законодательства. Он позволяет не только ускорить расчеты, но и снизить вероятность ошибок, что особенно важно для энергетической отрасли.

Как отметил руководитель «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков, программа использует обновленные нормативы стоимости ресурсов, что делает ее еще более актуальной и удобной для использования. Он также отметил, что в системе работает более 500 алгоритмов проверки, что обеспечивает высокую надежность и точность расчетов.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#технологии