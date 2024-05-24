В России создали новую систему диагностики арматуры

Опубликовано 24 мая 2024, 19:02
1 мин.
В России создали новую систему диагностики арматурыПроект начался в 2021 году
В пресс-службе Новгородского университета сообщили, что специалисты из лаборатории «Интеллектуальная электроника» Передовой инженерной школы вуза совместно с «РДК Системс» разработали новую систему диагностики для регулирующей арматуры на промышленных предприятиях. Проект начался в 2021 году по заказу «РДК Системс», а после успешных лабораторных испытаний в 2022—2023 годах система была представлена заказчикам.
© Ferra.ru
Разработка, которая является улучшенным отечественным аналогом западных образцов, была адаптирована для работы на российских предприятиях, включая заводы нефтехимии, газохимии, пищевой и лекарственной отраслей. Система диагностики обладает интуитивно понятным интерфейсом, что упрощает работу специалистов и сокращает время обучения до часа, отметили в пресс-службе.
По словам руководителя «РДК Системс» Павла Еремина, новая система уже успешно работает на предприятиях в России, Казахстане и Узбекистане, показывая отличные результаты и получая положительные отзывы от заказчиков.