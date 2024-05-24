В России создали новую систему диагностики арматуры

Разработка, которая является улучшенным отечественным аналогом западных образцов, была адаптирована для работы на российских предприятиях, включая заводы нефтехимии, газохимии, пищевой и лекарственной отраслей. Система диагностики обладает интуитивно понятным интерфейсом, что упрощает работу специалистов и сокращает время обучения до часа, отметили в пресс-службе.

По словам руководителя «РДК Системс» Павла Еремина, новая система уже успешно работает на предприятиях в России, Казахстане и Узбекистане, показывая отличные результаты и получая положительные отзывы от заказчиков.