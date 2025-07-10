В России создали новую систему обезличивания промышленных данных

Разработка представляет собой специальный шлюз, обеспечивающий безопасный сбор и передачу данных. По мнению создателей, такое решение открывает возможность формирования качественных датасетов, которые пригодны для обучения моделей искусственного интеллекта. Эти данные смогут использовать различные IT-компании, тем самым повышая эффективность цифровизации промышленности.

Ранее внедрение ИИ в промышленный сектор затруднялось тем, что алгоритмы разрабатывались под конкретные производственные процессы и не могли масштабироваться. Новая система позволяет устранить эту проблему и упростить применение технологий машинного обучения.

Компания считает, что подобные технологии могут стать основой для создания государственной платформы промышленных данных. Это позволит организовать непрерывный сбор информации с любого оборудования и проводить ее отраслевой анализ.