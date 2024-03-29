В России создали новую смесь для строительства малоэтажных домов

Смесь, разработанная специалистами университета, включает несколько компонентов и успешно прошла лабораторные испытания. По словам Владимира Белова, заведующего кафедрой ТвГТУ, новый материал увеличивается в объеме в полтора-два раза после контакта с водой и затвердевает, образуя прочный ячеистый бетон.

Однако следует отметить, что заливку конструкций этим бетоном можно проводить только при положительных температурах, так как при низких температурах процесс отверждения может быть нарушен.

Создание этой смеси открывает новые возможности для строительной индустрии, облегчая процесс возведения малоэтажных жилых зданий и других сооружений. Новый материал может быть применен как в промышленном, так и в бытовом строительстве, обеспечивая высокую прочность и устойчивость строительных конструкций.