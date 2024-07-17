В России создали новую технология очистки шахтных вод

Специалисты из Центральной научно-исследовательской лаборатории ППГХО получили коагулянт из переработанных «хвостов» карбонатной урановой руды Аргунского месторождения. Этот сульфат трехвалентного железа предназначен для экологически чистой очистки шахтных вод перед фильтрацией и отстаиванием.

Коагулянт способен значительно повысить эффективность процесса, склеивая мелкие коллоидные частицы в крупные, что улучшает качество воды. По мнению специалистов, эта технология имеет большой потенциал и может найти применение не только в добыче урана, но и в других отраслях промышленности.

На данный момент ведутся лабораторные испытания нового коагулянта, а полупромышленные испытания запланированы на следующий год. Ожидается, что к 2025 году технология будет готова к полноценному применению в промышленности.