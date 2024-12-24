В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 22:26
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В России создали новую технологию для мощных квантовых вычислителей

Что повысит точность вычислений
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и Всероссийский НИИ (ВНИИ) автоматики имени Н. Л. Духова создали технологию для квантовых вычислителей, которая может стать ключом к созданию сверхмощных и компактных квантовых компьютеров.
В России создали новую технологию для мощных квантовых вычислителей

© Ferra.ru

Новая технология объединяет квантовые сопроцессоры и системы считывания информации на одном чипе. Это позволяет значительно повысить точность вычислений. Ученые создали параметрический криогенный усилитель нового поколения, который в 300 раз компактнее своих предшественников и имеет размеры всего в несколько сотен микрометров. Этот прибор нужен для быстрого и высокоточного считывания данных с квантовых сопроцессоров.

Дизайн нового чипа принципиально отличается от мировых аналогов. Он состоит только из микроскопических элементов, таких как плоскопараллельные конденсаторы и катушки индуктивности, что способствует его высокой эффективности и минимизации потерь.

Создание этой технологии потребовало значительных усилий и отказа от старых концепций, что, по словам ректора МГТУ Михаила Гордина, было рискованным шагом. Однако эти усилия обеспечат создание гибридных квантово-классических вычислителей, которые смогут выполнять вычисления с невероятной точностью.