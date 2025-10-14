В России
Опубликовано 14 октября 2025, 23:48
1 мин.

В России создали новую технологию для строительства в Арктике

Технология снижает затраты и повышает надежность фундаментов
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что специалисты вуза разработали инновационные стеклопластиковые сваи для строительства в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера. Разработка позволяет возводить объекты на вечной мерзлоте более надежно и экономично.
Конструкция создана с применением оригинальной технологии намотки армирующего материала. Это позволило уменьшить вес сваи более чем на 6% и снизить материалоемкость на 5% при одновременном повышении несущей способности по сравнению с традиционными решениями.

Инженеры также разработали цифровую модель взаимодействия сваи с многолетнемерзлыми грунтами. Модель демонстрирует точность прогнозирования до 95% и позволяет оперативно подбирать параметры свай для разных грунтовых условий.

По оценкам разработчиков, технология может снизить общие затраты на возведение фундаментов в Арктике до 10%. Это достигается за счет использования полимерных материалов, новой конструкции свай и ускоренного проектирования с помощью цифровых инструментов.

Разработка может применяться в нефтегазовой отрасли, энергетике и жилищном строительстве. До 2030 года планируется провести полный цикл испытаний и внедрить разработку в промышленное производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
