В России создали новую технологию по пылеподавлению на угольных предприятиях

Опубликовано 02 июля 2024, 10:18
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В России создали новую технологию по пылеподавлению на угольных предприятияхС помощью химических добавок
Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь» представил новую технологию борьбы с угольной пылью, разработанную с применением специальных химических реагентов. По словам автора проекта, Сергея Бортникова, новый метод позволяет эффективно уменьшить количество угольной пыли, что существенно снижает риск профессиональных заболеваний у работников угольной промышленности.
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Пыль на угольных предприятиях является не только проблемой экологии, но и угрозой для здоровья рабочих, вызывая такие заболевания, как пневмония и пневмомикоз. Разработанная технология использует специальные химические добавки, такие как белковый кератиновый гидролизат и растительное масло, для более эффективного подавления пыли, чем традиционные методы, основанные на воде, отметил Бортников.
Процесс подавления пыли с использованием новых реагентов способствует быстрому оседанию частиц и предотвращает их повторное взвешивание в воздухе после высыхания.