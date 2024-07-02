В России создали новую технологию по пылеподавлению на угольных предприятиях

Пыль на угольных предприятиях является не только проблемой экологии, но и угрозой для здоровья рабочих, вызывая такие заболевания, как пневмония и пневмомикоз. Разработанная технология использует специальные химические добавки, такие как белковый кератиновый гидролизат и растительное масло, для более эффективного подавления пыли, чем традиционные методы, основанные на воде, отметил Бортников.

Процесс подавления пыли с использованием новых реагентов способствует быстрому оседанию частиц и предотвращает их повторное взвешивание в воздухе после высыхания.