В России создали новую технологию получения благородных металлов

В пресс-службе ведомства отметили, что ученые преобразовали лигносульфонаты, побочные продукты производства, в наноструктуры, способные препятствовать образованию серы при обработке руд.

Этот метод открыл новые перспективы для использования лигносульфонатов, технических производных лигнина — природного полимера, в промышленности. Исследователи обнаружили, что лигносульфонаты могут образовывать различные структуры, которые эффективно предотвращают смачивание рудных минералов серой.

Наноструктуры лигносульфонатов имеют высокую потенциальную ценность в гидрометаллургических процессах, так как они могут значительно облегчить выделение металлов из руд, уменьшив образование серы, которая затрудняет процесс.