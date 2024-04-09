В России создали новую технологию получения благородных металлов

Опубликовано 09 апреля 2024, 22:33
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В России создали новую технологию получения благородных металловС использованием отходов целлюлозно-бумажного производства
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) в сотрудничестве с Российским научным фондом разработали новый способ использования отходов целлюлозно-бумажного производства для получения благородных и цветных металлов из руд.
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В пресс-службе ведомства отметили, что ученые преобразовали лигносульфонаты, побочные продукты производства, в наноструктуры, способные препятствовать образованию серы при обработке руд.
Этот метод открыл новые перспективы для использования лигносульфонатов, технических производных лигнина — природного полимера, в промышленности. Исследователи обнаружили, что лигносульфонаты могут образовывать различные структуры, которые эффективно предотвращают смачивание рудных минералов серой.
Наноструктуры лигносульфонатов имеют высокую потенциальную ценность в гидрометаллургических процессах, так как они могут значительно облегчить выделение металлов из руд, уменьшив образование серы, которая затрудняет процесс.