В России создали новую технологию производства анимации с помощью ИИ

Главная особенность нового софта заключается в возможности отрисовки промежуточных кадров анимации. Система работает на основе задачи интерполяции или автофазовки, где нейросеть анализирует первый и последний кадры движения персонажа, определяет особенности каждой картинки и создает плавные переходные точки между ними.

Технический директор Anix, Андрей Царев, подчеркнул, что эта инновационная технология позволяет предсказывать движение объектов между ключевыми моментами, делая анимацию более естественной. Он отметил, что процесс создания готового ролика, который ранее занимал несколько дней, теперь занимает всего 15 секунд.