В России создали новую технологию производства анимации с помощью ИИ

В России создали новую технологию производства анимации с помощью ИИТехнология носит название Anix
Российские разработчики из Московского физико-технического института (МФТИ) представили инновационную нейросеть, позволяющую упростить и ускорить процесс создания анимированных роликов и мультфильмов. Эта технология, названная Anix, обладает способностью создавать все промежуточные движения героев всего по двум имеющимся кадрам, пишет «Известия» ссылаясь на авторов проекта.
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Главная особенность нового софта заключается в возможности отрисовки промежуточных кадров анимации. Система работает на основе задачи интерполяции или автофазовки, где нейросеть анализирует первый и последний кадры движения персонажа, определяет особенности каждой картинки и создает плавные переходные точки между ними.
Технический директор Anix, Андрей Царев, подчеркнул, что эта инновационная технология позволяет предсказывать движение объектов между ключевыми моментами, делая анимацию более естественной. Он отметил, что процесс создания готового ролика, который ранее занимал несколько дней, теперь занимает всего 15 секунд.