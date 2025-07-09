В России создали новую технологию производства композитных изделий

В процессе используются термопластичные полимеры, что повышает ударопрочность и устойчивость к вибрациям. Это особенно важно для производства деталей в авиастроении и ракетной технике. Установку разработали специалисты лаборатории «Полимерные композиционные материалы» совместно с компаниями «Би Питрон» и «Препрег-СКМ», входящей в структуру «Росатом композитные технологии».

Помимо установки, участникам выставки также показали обновленную версию беспилотного летательного аппарата под названием «Снегирь-2». Новый дрон стал тяжелее, но получил увеличенную мощность, улучшенную аэродинамику и энергоэффективность. Благодаря гибридной конструкции, он сочетает в себе преимущества мультикоптера и самолета.

«Снегирь-2» способен взлетать и садиться даже на небольшие площадки размером 10 на 10 метров, а в полете может достигать скорости до 200 км/ч. Модель разрабатывалась с применением цифровых двойников, что позволило провести сотни виртуальных испытаний еще до создания физического образца.