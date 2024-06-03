В России создали новую технологию сборки крупногабаритных конструкций

Опубликовано 03 июня 2024, 15:29
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В России создали новую технологию сборки крупногабаритных конструкцийНа основе математической модели
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили новый метод анализа «мокрой» сборки крупногабаритных конструкций. Этот подход позволяет инженерам проектировать сборочные процессы с использованием численного моделирования, что делает их быстрее, дешевле и надежнее.
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Технология «мокрой» сборки включает одновременное использование клея и крепежных элементов, таких как болты. Этот метод широко применяется в автомобилестроении, кораблестроении и строительстве. Ранее инженеры работали методом проб и ошибок, но новая разработка СПбПУ позволяет точно моделировать процесс сборки.
Ученые разработали математическую модель и написали программный код, который корректно воспроизводит процесс сборки. Это позволяет инженерам точно рассчитывать количество клея, силу прижатия и время высыхания, что ранее было затруднительно из-за математических и вычислительных сложностей.