В России создали новую технологию синтеза материала для солнечных батарей

Используя микрореакторы, ученые создали технологию получения полупроводниковых материалов, превосходящую по качеству и характеристикам традиционные методы. Эти новые компоненты обладают высокими показателями и отлично подходят для применения в солнечной энергетике.

Исследование, осуществленное при поддержке Российского научного фонда, базируется на использовании микрореакторов, которые позволяют непрерывно смешивать реагенты, обеспечивая высокую однородность компонентов для последующего производства.

Новая методика позволяет получать материалы без примесей, обладающие улучшенными характеристиками, что делает их более эффективными для применения в солнечных батареях. Это новаторское достижение представляет собой существенный шаг в передовых технологиях для области энергетики.