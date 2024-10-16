В России создали новую трёхуровневую защиту компаний от хакерских атак

По данным исследования, проведенного Positive Technologies, в 2023 году финансовый сектор оказался одним из самых уязвимых киберцелей, причем 96% компаний не защищены от хакерских атак. Для успешного вторжения злоумышленникам требуется всего 6,5 часов, а для проникновения в локальную сеть достаточно всего трёх шагов. Чтобы повысить уровень киберустойчивости, компаниям необходимо оптимизировать время атаки и улучшить реакцию на инциденты.

Методология ХардкорИТ позволяет замедлить время атаки (TTA) и увеличить время реагирования (TTC), основываясь на данных тестов на проникновение и многолетнем опыте компании. Специалисты Positive Technologies создали тепловую карту, наложенную на матрицу MITRE ATT&CK, что позволяет оценить время атаки на любую ИТ-инфраструктуру.

Внедрение этой методологии поможет организациям не только повысить киберзащиту, но и сократить время выхода на рынок новых продуктов благодаря подходу secure by design.