В России
Опубликовано 16 октября 2024, 22:13
1 мин.

В России создали новую трёхуровневую защиту компаний от хакерских атак

Новая методология ХардкорИТ представлена на FINOPOLIS 2024
Компания Positive Technologies на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 представила новую методологию киберзащиты под названием ХардкорИТ. Этот подход поможет организациям лучше понять, сколько времени требуется злоумышленникам для нанесения ущерба, а также замедлить их действия и сделать их продвижение по инфраструктуре более заметным для служб информационной безопасности.
В России создали новую трёхуровневую защиту компаний от хакерских атак

© Ferra.ru

По данным исследования, проведенного Positive Technologies, в 2023 году финансовый сектор оказался одним из самых уязвимых киберцелей, причем 96% компаний не защищены от хакерских атак. Для успешного вторжения злоумышленникам требуется всего 6,5 часов, а для проникновения в локальную сеть достаточно всего трёх шагов. Чтобы повысить уровень киберустойчивости, компаниям необходимо оптимизировать время атаки и улучшить реакцию на инциденты.

Методология ХардкорИТ позволяет замедлить время атаки (TTA) и увеличить время реагирования (TTC), основываясь на данных тестов на проникновение и многолетнем опыте компании. Специалисты Positive Technologies создали тепловую карту, наложенную на матрицу MITRE ATT&CK, что позволяет оценить время атаки на любую ИТ-инфраструктуру.

Внедрение этой методологии поможет организациям не только повысить киберзащиту, но и сократить время выхода на рынок новых продуктов благодаря подходу secure by design.