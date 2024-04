В России создали новые антенны для устойчивой связи с Арктикой и Антарктикой

Конструкции, предложенные специалистами, позволяют передавать и обрабатывать широкополосные высокочастотные сигналы с использованием цифровой фильтрации. Они также включают би-сквиды, обеспечивающие высокую линейность преобразования магнитного сигнала в напряжение, добавили в пресс-службе вуза.

Экспериментальные данные показали, что атмосферные и другие шумы не оказывают существенного влияния на возможность приема сигнала антенной. Эти результаты позволят сформулировать принципы построения сверхпроводниковых телекоммуникационных систем для надежной связи с отдаленными регионами и объектами в космосе.

Исследование ученых опубликовано в журнале Physica C: Superconductivity and its Applications.