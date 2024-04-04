В России создали новые антенны для устойчивой связи с Арктикой и Антарктикой

Опубликовано 04 апреля 2024, 19:56
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В России создали новые антенны для устойчивой связи с Арктикой и АнтарктикойНа основе квантовых сверхпроводящих решеток
В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новые антенны на основе квантовых сверхпроводящих решеток, способные обеспечить устойчивую связь с удаленными регионами, такими как Арктика и Антарктика. Эти антенны также предназначены для передачи данных в космосе.
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Конструкции, предложенные специалистами, позволяют передавать и обрабатывать широкополосные высокочастотные сигналы с использованием цифровой фильтрации. Они также включают би-сквиды, обеспечивающие высокую линейность преобразования магнитного сигнала в напряжение, добавили в пресс-службе вуза.
Экспериментальные данные показали, что атмосферные и другие шумы не оказывают существенного влияния на возможность приема сигнала антенной. Эти результаты позволят сформулировать принципы построения сверхпроводниковых телекоммуникационных систем для надежной связи с отдаленными регионами и объектами в космосе.
Исследование ученых опубликовано в журнале Physica C: Superconductivity and its Applications.